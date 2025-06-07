Масований обстріл Харкова: у місті загинула людина і багато постраждалих

Масована атака на Харків

В ніч на 7 червня російські терористи влаштували найбільш масовану атаку на Харків за весь період повномасштабної війни.

Ворог вдарив по місту спочатку ударними дронами "Шахед", а згодом додав керовані авіабомби і ракети. За майже дві години у місті пролунали щонайменше 55 вибухів.

У місті зафіксовані численні влучання і спалахнули пожежі.

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