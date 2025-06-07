Дрони, ракети в КАБи: Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час війни

Росіяни з ночі і до самого ранку, 7 червня, масовано атакують Харків різними засобами ураження. Це найпотужніша атака РФ по місту за весь час війни.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів", - йдеться у повідомленні о 04:38. Він уточнив, що ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та керованими авіабомбами. "За даними Повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі "Шахеди". Загроза не минула. Це - відвертий терор проти мирного Харкова", - наголосив Терехов.