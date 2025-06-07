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Дрони, ракети в КАБи: Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час війни

Субота 07 червня 2025 04:59
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Дрони, ракети в КАБи: Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час війни Фото: атака на місто триває понад годину (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни з ночі і до самого ранку, 7 червня, масовано атакують Харків різними засобами ураження. Це найпотужніша атака РФ по місту за весь час війни.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Станом на цю хвилину за півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів", - йдеться у повідомленні о 04:38.

Він уточнив, що ворог завдає ударів одночасно ракетами, "Шахедами" та керованими авіабомбами.

"За даними Повітряних сил, у передмісті ще залишаються ворожі "Шахеди". Загроза не минула. Це - відвертий терор проти мирного Харкова", - наголосив Терехов.

Обстріл Харкова 7 червня

Нагадаємо, що в місті після 3 години ночі почалися сильні вибухи. Спочатку місто атакували дрони, незабаром прилетіла балістика, і після знову безпілотники. Причому на момент публікації новини, атака триває.

Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше два райони: Київський і Основ'янський. У Київському був приліт "Шахеда" в цивільне підприємство, в Основ'янському щонайменше по одному житловому будинку. В обох випадках виникла пожежа.

Крім того, є постраждалі. Станом на 04:59 ранку їх семеро, серед них дитина, якій лише 1,5 місяця. Зазначимо, що кількість постраждалих постійно зростає. Скільки їх у кінцевому підсумку, поки що невідомо.

Детальніше про ворожу атаку по Харкову - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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