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Массированный обстрел Харькова: в городе погиб человек и много пострадавших

Фото: в Харькове из-за удара РФ погиб человек (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове в результате массированной комбинированной атаки обнаружено тело погибшего человека. Среди обнаруженных пострадавших - девушка-подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В результате попадания по частному дому в Киевском районе один человек погиб, еще один ранен", - отметил Терехов.

Олег Синегубов ранее сообщил, что количество пострадавших в результате атаки вражескими дронами на Харьков возросло до семи.

Впоследствии он добавил, что в Харьковском районе пострадали еще три человека.

"Среди пострадавших 14-летняя девочка", - добавил руководитель ОВА.

Обновлено 05:47

Терехов сообщил, что в Киевском районе города один человек погиб и трое пострадавших.

Синегубов отметил, что еще три человека получили ранения в Киевском районе во время дроновой атаки.

В целом, по состоянию на 06:00 в Харькове количество пострадавших достигло 13 человек, среди которых двое детей. Один человек погиб.

Массированная атака на Харьков

В ночь на 7 июня российские террористы устроили наиболее массированную атаку на Харьков за весь период полномасштабной войны.

Враг ударил по городу сначала ударными дронами "Шахед", а затем добавил управляемые авиабомбы и ракеты. За почти два часа в городе прогремели по меньшей мере 55 взрывов.

В городе зафиксированы многочисленные попадания и вспыхнули пожары.

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ХарьковАтака дронов