Массированный обстрел Харькова: в городе погиб человек и много пострадавших

В Харькове в результате массированной комбинированной атаки обнаружено тело погибшего человека. Среди обнаруженных пострадавших - девушка-подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"В результате попадания по частному дому в Киевском районе один человек погиб, еще один ранен", - отметил Терехов.

Олег Синегубов ранее сообщил, что количество пострадавших в результате атаки вражескими дронами на Харьков возросло до семи.

Впоследствии он добавил, что в Харьковском районе пострадали еще три человека.

"Среди пострадавших 14-летняя девочка", - добавил руководитель ОВА.

Обновлено 05:47

Терехов сообщил, что в Киевском районе города один человек погиб и трое пострадавших.

Синегубов отметил, что еще три человека получили ранения в Киевском районе во время дроновой атаки.

В целом, по состоянию на 06:00 в Харькове количество пострадавших достигло 13 человек, среди которых двое детей. Один человек погиб.