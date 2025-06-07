Массированный обстрел Харькова: в городе погиб человек и много пострадавших
В Харькове в результате массированной комбинированной атаки обнаружено тело погибшего человека. Среди обнаруженных пострадавших - девушка-подросток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В результате попадания по частному дому в Киевском районе один человек погиб, еще один ранен", - отметил Терехов.
Олег Синегубов ранее сообщил, что количество пострадавших в результате атаки вражескими дронами на Харьков возросло до семи.
Впоследствии он добавил, что в Харьковском районе пострадали еще три человека.
"Среди пострадавших 14-летняя девочка", - добавил руководитель ОВА.
Обновлено 05:47
Терехов сообщил, что в Киевском районе города один человек погиб и трое пострадавших.
Синегубов отметил, что еще три человека получили ранения в Киевском районе во время дроновой атаки.
В целом, по состоянию на 06:00 в Харькове количество пострадавших достигло 13 человек, среди которых двое детей. Один человек погиб.
Массированная атака на Харьков
В ночь на 7 июня российские террористы устроили наиболее массированную атаку на Харьков за весь период полномасштабной войны.
Враг ударил по городу сначала ударными дронами "Шахед", а затем добавил управляемые авиабомбы и ракеты. За почти два часа в городе прогремели по меньшей мере 55 взрывов.
В городе зафиксированы многочисленные попадания и вспыхнули пожары.
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