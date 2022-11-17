Масовані удари по Україні сильно виснажують російські резерви, - британська розвідка

"У другій половині дня 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об'єктах енергетичної інфраструктури на території України. Ймовірно, це найбільша кількість ударів, які Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення", - зазначають у британській розвідці.

Там підкреслили, що хоча більшість ракет була успішно перехоплена, деякі ракети влучили у ціль. У зв'язку з чим Україна стикається зі значним зниженням потужності, яка доступна в національній енергосистемі.

"Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання", - вважають у британському відомстві.

При цьому там впевнені, що удари такого масштабу, що продовжуються, сильно виснажують російські резерви крилатих ракет.