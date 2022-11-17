Массированные удары по Украине сильно истощают российские резервы, - британская разведка

Российские войска 15 ноября выпустили по Украине самый большой залп ракет за один день с начала полномасштабного вторжения. Однако удары такого масштаба сильно истощают резервы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter.
"Во второй половине дня 15 ноября Россия нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности, в основном по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Вероятно, это самое большое количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения", - отмечают в британской разведке.
Там подчеркнули, что хотя большая часть ракет была успешно перехвачена, некоторые ракеты попали в цель. В связи с чем Украина сталкивается со значительным снижением мощности, доступной в национальной энергосистеме.
"Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению", - считают в британском ведомстве.
При этом там уверены, что продолжающиеся удары такого масштаба сильно истощают российские резервы крылатых ракет.
Напомним, 15 ноября Россия нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны с начала полномасштабной войны. Враг выпустил по Украине 96 крылатых ракет, из которых 75 удалось сбить.
Вследствие обстрелов есть жертвы среди гражданского населения, а из-за атак на энергетику многие города и села частично остались без света, по всей стране введены аварийные отключения.
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