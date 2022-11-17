Массированные удары по Украине сильно истощают российские резервы, - британская разведка

"Во второй половине дня 15 ноября Россия нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности, в основном по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Вероятно, это самое большое количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения", - отмечают в британской разведке.

Там подчеркнули, что хотя большая часть ракет была успешно перехвачена, некоторые ракеты попали в цель. В связи с чем Украина сталкивается со значительным снижением мощности, доступной в национальной энергосистеме.

"Это повлияет на доступ гражданского населения к коммуникациям, отоплению и водоснабжению", - считают в британском ведомстве.

При этом там уверены, что продолжающиеся удары такого масштаба сильно истощают российские резервы крылатых ракет.