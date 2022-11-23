Масовані удари. Як Росія атакує Україну і коли загроза є вищою: пояснення Повітряних сил

Рівень загрози масованих ударів РФ по Україні залежить від того, скільки літаків ворог підіймає в повітря. При цьому останнім часом масовані запуски винищувачів здійснюються з Ростовської області, з Волгодонського району.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Так, за його словами, наразі в Білорусі є три літаки МіГ-31, з яких один може нести лише один "Кинжал" - тобто одну ракету.
"Часто вони їх не запускають, бережуть для "особливих завдань". Тому що у загальній кількості вони всього мають цих ракет до 40, було використано ворогом 16 (за інфографікою Міноборони), але поповнили, виготовили ще й от на такому рівні зараз їх тримають", - розповів Ігнат.
Він пояснив, що це фактично найдорожча ракета.
Речник командування Повітряних сил пояснив, хоч і росіяни підіймають у Білорусі МіГ-31, це не така потужна загроза, як, наприклад, злітає 12 літаків з району Астрахані, чи з півночі Каспійського моря.
"Але частіше вони вже їх запускають з Ростовської області, з Волгодонського району - саме з цього напрямку", - акцентував Ігнат.
Він пояснив, сам напрямок запуску не так важливий, чи то ракети випущені з Каспію, Волгодонська, чи то з Чорного моря - у кожної ракети є свій маршрут, завдання.
"Вона може летіти куди завгодно. Тобто, як проклали маршрут - так і полетить, під час цього може коригуватися і використовувати повітряний простір Молдови, на жаль, і залітати звідти прямо у Вінницьку область, чи так само використовувати повітряний простір Білорусі і заходити зразу через Луцьк, Волинську чи Рівненську області", - розповів Ігнат.
Він зазначив, що ракети можуть бути випущені на сході, облетіти всю Україну і полетіти з того чи іншого боку.
"Тому, напрямок в цьому випадку застосування озброєння для нас особливого значення не має. Питання в кількості. Якщо, допустімо, злітає 12 літаків Ту-95, то вони можуть нести кожен по 8 ракет, то тут зрозуміло, що є серйозна загроза. Тому що перший раз йде 1-ша хвиля ракет, потім друга, третя і таким чином противник намагається розосередити увагу української ППО на всіх напрямках, щоб досягти своїх цілей", - підкреслив речник командування Повітряних сил.
Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада жителів південних областей попередили про можливі ракетні удари.
Додамо, Росія вже другий місяць поспіль вдається до масованих атак на енергетичні об'єкти України, втім у Міноборони наголосили, це ніяким чином не допоможе окупантам у війні.
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