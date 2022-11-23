Масовані удари. Як Росія атакує Україну і коли загроза є вищою: пояснення Повітряних сил

"Кинжали" в Білорусі

Так, за його словами, наразі в Білорусі є три літаки МіГ-31, з яких один може нести лише один "Кинжал" - тобто одну ракету.

"Часто вони їх не запускають, бережуть для "особливих завдань". Тому що у загальній кількості вони всього мають цих ракет до 40, було використано ворогом 16 (за інфографікою Міноборони), але поповнили, виготовили ще й от на такому рівні зараз їх тримають", - розповів Ігнат.

Він пояснив, що це фактично найдорожча ракета.

Є загроза потужніша

Речник командування Повітряних сил пояснив, хоч і росіяни підіймають у Білорусі МіГ-31, це не така потужна загроза, як, наприклад, злітає 12 літаків з району Астрахані, чи з півночі Каспійського моря.

"Але частіше вони вже їх запускають з Ростовської області, з Волгодонського району - саме з цього напрямку", - акцентував Ігнат.

Він пояснив, сам напрямок запуску не так важливий, чи то ракети випущені з Каспію, Волгодонська, чи то з Чорного моря - у кожної ракети є свій маршрут, завдання.

"Вона може летіти куди завгодно. Тобто, як проклали маршрут - так і полетить, під час цього може коригуватися і використовувати повітряний простір Молдови, на жаль, і залітати звідти прямо у Вінницьку область, чи так само використовувати повітряний простір Білорусі і заходити зразу через Луцьк, Волинську чи Рівненську області", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що ракети можуть бути випущені на сході, облетіти всю Україну і полетіти з того чи іншого боку.

"Тому, напрямок в цьому випадку застосування озброєння для нас особливого значення не має. Питання в кількості. Якщо, допустімо, злітає 12 літаків Ту-95, то вони можуть нести кожен по 8 ракет, то тут зрозуміло, що є серйозна загроза. Тому що перший раз йде 1-ша хвиля ракет, потім друга, третя і таким чином противник намагається розосередити увагу української ППО на всіх напрямках, щоб досягти своїх цілей", - підкреслив речник командування Повітряних сил.