Массированные удары. Как РФ атакует Украину и когда угроза выше: объяснение Воздушных сил

"Кинжалы" в Беларуси

Так, по его словам, в настоящее время в Беларуси есть три самолета МиГ-31, из которых один может нести только один "Кинжал" - то есть одну ракету.

"Часто они их не запускают, берегут для "особых задач ". Потому что в общем количестве они всего имеют этих ракет до 40, было использовано врагом 16 (по инфографике Минобороны), но пополнили, изготовили еще и вот на таком уровне сейчас их держат ", - рассказал Игнат.

Он объяснил, что это фактически самая дорогая ракета.

Есть угроза более мощная

Спикер командования Воздушных сил объяснил, хоть и россияне поднимают в Беларуси МиГ-31, это не такая мощная угроза, как, например, взлетает 12 самолетов из района Астрахани или с севера Каспийского моря.

"Но чаще они уже их запускают из Ростовской области, из Волгодонского района - именно по этому направлению", - акцентировал Игнат.

Он пояснил, само по себе направление запуска не так важно, будь то ракеты выпущены из Каспия, Волгодонская или Черного моря - у каждой ракеты есть свой маршрут, задача.

"Она может лететь куда угодно. То есть, как проложили маршрут - так и полетит, во время этого может корректироваться и использовать воздушное пространство Молдовы, к сожалению, и залетать оттуда прямо в Винницкую область, или же использовать воздушное пространство Беларуси и заходить сразу через Луцк, Волынскую или Ровенскую области", - рассказал Игнат.

Он отметил, что ракеты могут быть выпущены на востоке, облететь всю Украину и улететь с той или иной стороны.

"Поэтому, направление в этом случае применения вооружения для нас особого значения не имеет. Вопрос в количестве. Если, допустим, взлетает 12 самолетов Ту-95, то они могут нести каждый по 8 ракет, то понятно, что есть серьезная угроза. Поэтому что первый раз идет 1-я волна ракет, затем вторая, третья и таким образом противник пытается рассредоточить внимание украинского ПВО на всех направлениях, чтобы достичь своих целей", - подчеркнул спикер спикер командования Воздушных сил.