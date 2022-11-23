Атаки на енергетику не допоможуть Росії укріпити свої позиції у війні, - Маляр

Російські окупанти не зможуть укріпити свої позиції у війні проти України шляхом атак на енергетичну інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

За її словами, останнім часом переважна більшість ракетних ударів росіян спрямована по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Вона додала, що це атаки насамперед по цивільному населенню, яке так само незламне, як і наші військові.

"Атаки на енергетику не допоможуть Росії укріпити свої позиції у цій війні. Знищення об’єктів енергетичної інфраструктури не вплине на спроможність наших Сил оборони зупиняти ворога та звільняти тимчасово окуповані території. Наші військові готові до ведення бойових дій у будь-яких умовах", - написала Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначає, що атаки не ослаблять і мотивацію цивільного населення.

"Ворог помиляється, якщо вважає, що знищення енергоінфраструктури спрямує зусилля українців переважно на захист тилу та відволікатиме від фронту на сході та півдні. У нас сьогодні скрізь фронт. І цивільне населення бореться з ворогом так само як і військові - теж на всіх фронтах", - написала Маляр.

Вона підкреслила, що країна згуртована як ніколи. Наразі навіть немає потреба когось втішати і надихати на продовження боротьби. Всі й там мотивовані і впевнені у перемозі України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що майже 50% енергетичної системи виведена з ладу через обстріли росіян.

Окрім того, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що загарбники пошкодили майже всі великі ТЕС і ГЕС в Україні.

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