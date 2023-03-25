Масовані обстріли відходять в минуле, однак повністю виключати їх неможливо, - Гуменюк

Масовані обстріли росіян вже відходять в минуле, оскільки не мають відповідного потенціалу. Ймовірно ворог вдаватиметься до точкових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, - це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", - заявив Гуменюк.

Водночас керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня відзначила, що, вочевидь, росіяни почнуть використовувати проти України ракетні або ж "шахедні" точкові атаки.

Як пояснила Гуменюк, скоріш за все для Росії в пріоритеті й надалі залишатимуться об'єкти енергетичної інфраструктури, оскільки вони мають велике значення для розвитку економіки й побутових зручностей в тому числі.