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Массированные обстрелы отходят в прошлое, однако полностью исключать их невозможно, - Гуменюк

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Суббота 25 марта 2023 11:57
Массированные обстрелы отходят в прошлое, однако полностью исключать их невозможно, - Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Массированные обстрелы россиян уже уходят в прошлое, поскольку не имеют соответствующего потенциала. Вероятно, враг будет прибегать к точечным ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что с того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, - это уже очень дурацкий шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", - заявил Гуменюк.

В то же время руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга отметила, что, очевидно, россияне начнут использовать против Украины ракетные или "шахидные" точечные атаки.

Как пояснила Гуменюк, скорее всего для России в приоритете и дальше будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры, поскольку они имеют большое значение для развития экономики и бытовых удобств в том числе.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне снизили количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, однако угроза атак все же остается высокой.

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