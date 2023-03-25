Загроза атак залишається високою. Скільки "Калібрів" росіяни тримають в Чорному морі

Російські війська зменшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Але при цьому загроза атак все ж залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

За даними українських військових, корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць, надводні ракетоносії заведено в пункти базування.

Вказано, що в Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебуває 2 підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" - до 8.

"Загроза ракетних атак залишається на високому рівні. Продовжуємо бойову роботу і відстеження ворожої авіації", - додають в командуванні.

Нагадаємо, раніше в КМВА попередили, що російські окупанти не відмовились від своєї тактики масованого обстрілу українських міст, тож ризик чергового удару залишається реальним.

Додамо, за інформацією ГУР МО, російські війська не здатні вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, аніж двічі на місяць.

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