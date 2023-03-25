ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загроза атак залишається високою. Скільки "Калібрів" росіяни тримають в Чорному морі

Новость на русском →
Чорне море, Субота 25 березня 2023 11:25
Загроза атак залишається високою. Скільки "Калібрів" росіяни тримають в Чорному морі Фото: загроза ракетних атак росіян по Україні залишається на високому рівні (5ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська зменшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Але при цьому загроза атак все ж залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

За даними українських військових, корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць, надводні ракетоносії заведено в пункти базування.

Вказано, що в Чорному морі на бойовому чергуванні наразі перебуває 2 підводних ракетоносії, загальний залп "Калібрів" - до 8.

"Загроза ракетних атак залишається на високому рівні. Продовжуємо бойову роботу і відстеження ворожої авіації", - додають в командуванні.

Нагадаємо, раніше в КМВА попередили, що російські окупанти не відмовились від своєї тактики масованого обстрілу українських міст, тож ризик чергового удару залишається реальним.

Додамо, за інформацією ГУР МО, російські війська не здатні вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, аніж двічі на місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
чорное море ракети Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію