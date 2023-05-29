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Масована нічна атака по Київській області: в поліції розповіли про наслідки (фото)

Фото: у поліції розповіли про наслідки нічної атаки на Київську область 29 травня (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Україні вночі на понеділок, 29 травня, окупанти атакували Київську область ракетами та дронами. Тривога тривала 4,5 години, є пошкодження будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, попри те, що під час обстрілу ворог використав як ракети, так і дрони-камікадзе, практично всі ворожі цілі було збито, але не обійшлося без неприємних наслідків.

Зокрема, є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області.

"Загиблих та потерпілих немає", - констатував Нєбитов.

Обстріл України 29 травня

Вночі Україною лунала масштабна повітряна тривога. Були атаковані Київ та Одеса. Вибухи було чути також у Хмельницькій та Львівській областях.

Зокрема, на підльоті до Києва було збито близько 40 російських цілей. А в Одесі уламки збитого дрона впали на територію порту, почалася пожежа.

За даними керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ворог під час атаки вночі ракети типу "Калібр" не використав.

Як розповів головнокомандувач Валерій Залужний, РФ випустила 40 ракет і близько 35 дронів. При цьому ППО вдалося збити 37 ракет і 30 дронів різного типу.

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