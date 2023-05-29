Массированная ночная атака по Киевской области: в полиции рассказали о последствиях (фото)

По его словам, несмотря на то, что при обстреле враг использовал как ракеты, так и дроны-камикадзе, практически все вражеские цели были сбиты, но не обошлось без неприятных последствий.

В частности, есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области.

"Погибших и пострадавших нет", - констатировал Небытов.

Обстрел Украины 29 мая

Ночью по Украине раздавалась масштабная воздушная тревога. Были атакованы Киев и Одесса. Взрывы были слышны также в Хмельницкой и Львовской областях.

В частности, на подлете к Киеву были сбиты около 40 российских целей. А в Одессе обломки сбитого дрона упали на территорию порта, начался пожар.

По данным руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, враг во время атаки ночью ракеты типа "Калибр" не использовал.

Как рассказал главнокомандующий Валерий Залужный, РФ выпустила 40 ракет и около 35 дронов. При этом ПВО удалось сбить 37 ракет и 30 дронов разного типа.