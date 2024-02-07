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Масована атака на Україну: під ударом опинилися шість регіонів, у Києві під завалами загиблі

Середа 07 лютого 2024 09:54
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Масована атака на Україну: під ударом опинилися шість регіонів, у Києві під завалами загиблі Фото: Масована атака на Україну (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на середу, 7 лютого, в Україні відбулася масована ракетна атака. Під удар росіян потрапили шість регіонів.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Київ

У столиці через російську атаку постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах. При цьому пошкоджені комунікації. На місцях працюють рятувальники та поліція.

У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку. Рятувальники евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі. Також спалахнула будівля СТО та автомобілі.

Миколаїв

Внаслідок ракетної атаки росіян загинула одна людина. Пошкоджені 20 приватних будинків та газова мережа. На місці розгорнуто намети ДСНС та залучені психологи.

Харківська область

Близько 6 ранку російські загарбники вдарили по обласному центру. Внаслідок атаки дві людини постраждали. Ратувальники врятували одну людину. Наразі вони обстежують територію.

Київська область

У Бучанському та Фастівському районах через російську атаку пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих.

У Дніпропетровській та Львівській областях, за оперативними даними, минулося без постраждалих.

Що відомо про масовану атаку

В ніч на середу росіяни атакували Україну безпілотниками. Генштаб повідомив, що окупанти запустили 15 дронів, з яких 12 збила українська ППО. Вже зранку стало відомо, що росіяни також випустили ракети з Ту-95МС.

У Києві зранку пролунали вибухи, столицю атакували ракети. У Голосіївському районі сталася пожежа у багатоповерхівці, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Внаслідок атаки постраждали 11 осіб.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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