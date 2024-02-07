Массированная атака на Украину: под ударом оказались шесть регионов, в Киеве под завалами погибшие
В ночь на среду, 7 февраля, в Украине произошла массированная ракетная атака. Под удар россиян попали шесть регионов.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Киев
В столице из-за российской атаки пострадали около десятка человек в Голосеевском и Днепровском районах. При этом повреждены коммуникации. На местах работают спасатели и полиция.
В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме. Спасатели эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно есть погибшие. Также вспыхнуло здание СТО и автомобили.
Николаев
В результате ракетной атаки россиян погиб один человек. Повреждены 20 частных домов и газовая сеть. На месте развернуты палатки ГСЧС и привлечены психологи.
Харьковская область
Около 6 утра российские захватчики ударили по областному центру. В результате атаки два человека пострадали. Спасатели спасли одного человека. Сейчас они обследуют территорию.
Киевская область
В Бучанском и Фастовском районах из-за российской атаки повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, без пострадавших.
В Днепропетровской и Львовской областях, по оперативным данным, обошлось без пострадавших.
Что известно о массированной атаке
В ночь на среду россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО. Уже с утра стало известно, что россияне также выпустили ракеты с Ту-95МС.
В Киеве с утра прогремели взрывы, столицу атаковали ракеты. В Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, а на левом берегу были повреждены электросети. В результате атаки пострадали 11 человек.
Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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