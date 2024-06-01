Масована атака РФ по Україні: військові показали, як збивали ворожі цілі (відео)

"Під час нічної масованої атаки ракетами та дронами підрозділи ППО Сухопутних військ знищили щонайменше 15 БпЛА типу "Shahed 131/136", - розповів Павлюк.

За його словами, на відео - фрагменти бойової роботи 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.

"На рахунку воїнів цього полку 7 уражених цілей від початку доби", - додав Павлюк.

Прикордонники також показали кадри збиття російського дрона над морем в Одеській області.

"Захисники неба у складі мобільної вогневої групи прикордонників Одеського загону поцілили у ворожий БпЛА, який був запущений з кримського мису Чауда", - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, воїни влучно відпрацювали і вже за кілька хвилин від щільного вогню уражений дрон розлетівся на друзки та впав у море.

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