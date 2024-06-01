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Массированная атака РФ по Украине: военные показали, как сбивали вражеские цели (видео)

Фото: ВСУ показали, как сбивали цели РФ 1 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как сбивали российские дроны и ракеты во время массированной атаки РФ по Украине в ночь на 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

"Во время ночной массированной атаки ракетами и дронами подразделения ПВО Сухопутных войск уничтожили по меньшей мере 15 БпЛА типа Shahed 131/136", - рассказал он.

По его словам, на видео - фрагменты боевой работы 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника.

"На счету воинов этого полка 7 пораженных целей с начала суток", - добавил Павлюк.

Обстрел РФ по Украине 1 июня

Российские войска в шестой раз массировано обстреляли Украину, атаковав энергообъекты в пяти областях. Россия запустила 100 целей - дронов и ракет. 

Под ударом оказалась энергетика в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. ПВО сбила больше 80 целей.

Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на масштабную атаку по Украине, призвав партнеров дать Украине дополнительные Patriot и расширить поставки F-16.

 

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