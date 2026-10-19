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Массированная атака РФ на энергетику: в каких областях частично исчезли свет и вода

11:02 19.10.2026 Пн
3 мин
aimg Ирина Костенко
Массированная атака РФ на энергетику: в каких областях частично исчезли свет и вода Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Утром понедельника, 19 октября, некоторые области Украины частично остались без электроснабжения. Местами нет также и воды.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ по энергетической инфраструктуре в разных локациях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация в Винницкой области

О ситуации, которая сложилась в городе Винница и в Винницкой области в целом, рассказала начальница Винницкой областной военной (государственной) администрации Наталья Заболотная в своем Facebook.

Она подчеркнула, что "враг продолжает массированную атаку по энергетической инфраструктуре".

Согласно данным чиновницы, "в результате очередного обстрела есть разрушения и в Винницкой области".

При этом в части Винницкой области и областного центра (по состоянию на 8:54) отсутствовало:

  • электроснабжение;
  • водоснабжение.

"Ответственные службы работают над восстановлением", - подчеркнула Заболотная.

Публикация начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной (скриншот: facebook.com/ZabolotNAtalia)
Публикация начальницы Винницкой ОВА Натальи Заболотной (скриншот: facebook.com/ZabolotNAtalia)

Ситуация в Ровенской области

О ситуации в Ровенской области рассказал в своем Telegram-канале начальник Ровенской областной военной (государственной) администрации Александр Коваль.

"По результатам вражеских атак имеем обесточивание в разных уголках Ровенщины", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что больше всего объектов остались без света - в Ровенском районе.

При этом "новые атаки усложняют работу энергетиков по восстановлению".

"Тревога продолжается. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных", - подытожил Коваль.

Публикация начальника Ровенской ОВА Александра Коваля (скриншот: t.me/oleksandrkoval_rv)
Публикация начальника Ровенской ОВА Александра Коваля (скриншот: t.me/oleksandrkoval_rv)

Ситуация в Харьковской области

Глава города Лозовая в Харьковской области Сергей Зеленский также сообщил в своем Facebook, что "почти сутки продолжается массированная вражеская атака".

Как результат - "обесточена часть Лозовской громады".

Чиновник уточнил, что враг повредил:

  • частные и многоэтажные дома;

  • заведения образования и медицины;

  • критическую инфраструктуру.

"Устанавливаем окончательные масштабы последствий. Работают чрезвычайники и коммунальные службы", - заметил городской глава.

Он напомнил также, что "угроза сохраняется", поэтому людям необходимо быть осторожными.

"По возможности переходите к укрытиям или более безопасным местам. Держимся! Все будет Украина", - подытожил Зеленский.

Публикация руководителя города Лозовая Харьковской области Сергея Зеленского (скриншот: Facebook.com/SergiySelenskyy)
Публикация руководителя города Лозовая Харьковской области Сергея Зеленского (скриншот: facebook.com/SergiySelenskyy)

Ситуация в Хмельницкой области

Согласно сообщению пресс-службы АО "Хмельницкоблэнерго" в Facebook, в Хмельницкой области были введены аварийные отключения электроэнергии.

Уточняется, что в результате массированного обстрела врагом энергетической инфраструктуры области, "частично обесточена ее северная часть".

В акционерном обществе отметили, что "аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения воздушной тревоги".

"Сделаем все возможное, чтобы свет вернулся в дома наших жителей как можно быстрее", - подытожили в АО "Хмельницкоблэнерго".

Повідомлення АТ "Хмельницькобленерго" (інфографіка: facebook.com/oblenergo.km.ua)
Сообщение АО "Хмельницкоблэнерго" (инфографика: facebook.com/oblenergo.km.ua)

Следует заметить, что этой ночью РФ массированно атаковала также столичный регион.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что враг нанес комбинированный удар баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.

В Киеве первые попадания зафиксировали еще поздно вечером воскресенья, 18 октября.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в столице из-за удара закрыли станции метро "Черниговская" и "Лесная" (на вход и выход). Утром поезда будут курсировать от "Академгородка" до "Дарницы".

Кроме того, мы объясняли, почему США не предупредили Украину о баллистике на Киев.

Читайте также, как действовать при обстреле на улице - инструкция и правила от ГСЧС.

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