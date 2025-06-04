Атакували понад 20 дронів: що відомо про масований удар по Одесі та району

Одеса знову пережила важку ніч під ворожими обстрілами. У ніч на 4 червня російські війська атакували місто й околиці ударними безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури та голову Одеської ОВА Олега Кіпера .

У прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці вже документують наслідки атаки, збирають докази та фіксують злочини російської армії проти мирного населення.

"Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися за психологічною підтримкою", - повідомив він.

Як уточнив голова ОВА Олег Кіпер, одна людина отримала поранення ноги.

Пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі та склади приватних підприємств. На місцях влучань зафіксовано руйнування та пожежі. Повний перелік ушкоджень ще встановлюється.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили в 0:46. Ближче до півночі вже було чутно як працює ППО в різних районах міста.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, росіяни запустили ударні безпілотники з території тимчасово окупованого Криму.

Обстріли Одеси

Одеса продовжує зазнавати масованих ударів з повітря. Російські війська майже щодня використовують ударні безпілотники для атак на місто та передмістя, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі. Вчорашня ніч не стала винятком.

Вранці мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, а також згоріли машини.

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