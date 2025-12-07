Масована атака на Кременчук: місто атакують дрони і ракети "Кинджал", чутно вибухи

Атака на Кременчук

Як повідомлялось, 8 листопада ворог атакував Кременчук. Внаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі весь Кременчук залишився без електропостачання.

Як пізніше розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут, ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури.

За його даними, внаслідок ворожих дій РФ одна людина травмована, їй надається необхідна допомога.

Крім того, через атаку в області було введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

В місті не працював електротранспорт, у зв'язку з чим на маршрути вивели додаткові одиниці автобусів.