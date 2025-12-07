RU

Массированная атака на Кременчуг: город атакуют дроны и ракеты "Кинжал", слышны взрывы

Фото: атака на Кременчуг (Facebook dsns)
Автор: Марина Балабан

Город Кременчуг Полтавской области в ночь на 7 декабря атакуют дроны и "Кинжалы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

О том, что скоростные цели движутся на Кременчуг, Воздушные силы ВСУ информировали около 01:30.

Также сообщалось, что в городе слышны взрывы.

Местные паблики со ссылкой на жителей города пишут о перебоях со светом и отоплением.

Между тем воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета МиГ-31К - носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

 

 

Атака на Кременчуг

Как сообщалось, 8 ноября враг атаковал Кременчуг. Вследствие российского удара по энергетической инфраструктуре весь Кременчуг остался без электроснабжения.

Как позже рассказал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целился в объекты энергетической инфраструктуры.

По его данным, в результате вражеских действий РФ один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь.

Кроме того, из-за атаки в области были введены специальные графики аварийного отключения света.

В городе не работал электротранспорт, в связи с чем на маршруты вывели дополнительные единицы автобусов.

