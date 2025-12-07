Массированная атака на Кременчуг: город атакуют дроны и ракеты "Кинжал", слышны взрывы

Атака на Кременчуг

Как сообщалось, 8 ноября враг атаковал Кременчуг. Вследствие российского удара по энергетической инфраструктуре весь Кременчуг остался без электроснабжения.

Как позже рассказал председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, враг нанес массированный удар по Полтавщине. Целился в объекты энергетической инфраструктуры.

По его данным, в результате вражеских действий РФ один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь.

Кроме того, из-за атаки в области были введены специальные графики аварийного отключения света.

В городе не работал электротранспорт, в связи с чем на маршруты вывели дополнительные единицы автобусов.