Масована атака по Київській області: в одному із районів є руйнування, почалась пожежа

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київської області пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - пише Нєбитов.

Фото: в одному із районів Київської області є руйнування, почалась пожежа (t.me/andrii_nebytov)

Наразі на місці працює поліція, лікарі та рятувальники.

Масована атака по Київській області

Близько о 11:00 в Україні почала ширитись повітряна тривога. Через деякий час в Повітряних силах повідомили про пуск російський крилатих ракет "Калібр". Тим часом в Офісу президента закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також стало відомо про загрозу застосування балістичного озброєння.

Пізніше в Києві очевидці повідомили про звуки вибухів. Міський голова Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибух у Подільському районі столиці та заявив про підхід нових ракет.

Після оголошення відбою, в Повітряних силах відзначили, що наша ППО збила 12 ракет, серед яких: