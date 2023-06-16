На підступах до Києва та в області працює ППО, є загроза балістичних ракет

У Київській області під час повітряної тривоги спрацювала ППО. Також є робота нашої протиповітряної оборони на підступах до столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Київ чує вибухи

Очевидці повідомляють про звуки вибухів у столиці. Тим часом мер міста Віталій Кличко повідомив про вибух у Подільському районі столиці.

"На Київ ще летять ракети", - пише Кличко.

Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння Центр, Схід, Захід. Усі в укриття", - повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Згодом там додали, що загроза балістики є для Києва та області.

У Київській області загроза ракетної атаки, ППО працює по цілях

"Київщина. Увага! Загроза ракетної атаки! Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Просимо жителів залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", - повідомили в Київській ОВА.

Громадян закликають: у жодному разі не знімайте роботу ППО та не публікуйте в мережі. Такі дії можуть нашкодити нашим захисникам.

Масштабна тривога в Україні

Нагадаємо, що близько 11:00 в Україні почалася ширитися повітряна тривога. Як згодом повідомили в Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр", деякі з них спрямовані на північ нашої країни.

В ОП закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, яка охопила вже більшу частину нашої країни.

Вночі Україну атакували дронами

Нагадаємо, що цієї ночі війська РФ вчергове атакували дронами Україну. Цієї ночі наші сили ППО знищили всі ворожі цілі. А саме: два іранських "Шахеди", ударний БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та один БПЛА не встановленого типу.

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