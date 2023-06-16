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Массированная атака по Киевской области: в одном из районов есть разрушения, начался пожар

Фото: в одном из районов Киевской области есть разрушение, начался пожар (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ракетного удара россиян в одном из районов Киевской области повреждены частные дома. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевской области повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие", - пишет Небитов.

Фото: в одном из районов Киевской области есть разрушение, начался пожар (t.me/andrii_nebytov)

В настоящее время на месте работает полиция, врачи и спасатели.

Массированная атака по Киевской области

Около 11:00 в Украине начала распространяться воздушная тревога. Через некоторое время в Воздушных силах сообщили о пуске российский крылатых ракет "Калибр". Между тем в Офисе президента призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также стало известно об угрозе применения баллистического вооружения.

Позже в Киеве очевидцы сообщили о звуках взрывов. Городской голова Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве в Подольском районе столицы и заявил о подходе новых ракет.

После объявления отбоя, в Воздушных силах отметили, что наша ПВО сбила 12 ракет, среди которых:

  • 6 "Калибров";
  • 6 "Кинжалов";
  • два БпЛа.

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