Масована атака на Київ: руйнування фіксують в 4 районах, найбільше на Лівому березі

Дарницький район: пошкодження на щонайменше 6 локаціях. У тому числі значні пошкодження в житлових 5-ти, 16-ти поверхових будинках. Там зафіксовано значні руйнування та триває рятувальна операція.

Також постраждав приватний житловий будинок. Крім цього, постраждав дитячий садочок.

Дніпровський район: постраждала житлова 25-ти поверхівка, пошкоджено приватні автомобілі у дворах. Зафіксовано пожежу в офісній будівлі.

"Продовжує надходити інформація про нові локації з пошкодженнями в районі", - Кличко.

Соломʼянський район: постраждав приватний житловий будинок.

Шевченківський район: пошкодження на щонайменше трьох локаціях. У тому числі постраждала офісна будівля.

Станом на 05:05 відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина. Також відомо про дев'ять постраждалих.