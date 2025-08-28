RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Массированная атака на Киев: разрушения фиксируют в 4 районах, больше всего на Левом берегу

Иллюстративное фото: Киев массированно атаковали россияне 28 августа (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Киев в ночь на четверг, 28 августа, подвергся одному из самых масштабных обстрелов Российской Федерацией. Больше всего разрушений зафиксировано на Левом берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Дарницкий район: повреждения на по меньшей мере 6 локациях. В том числе значительные повреждения в жилых 5-ти, 16-ти этажных домах. Там зафиксированы значительные разрушения и продолжается спасательная операция.

Также пострадал частный жилой дом. Кроме этого, пострадал детский сад.

Днепровский район: пострадала жилая 25-ти этажка, повреждены частные автомобили во дворах. Зафиксирован пожар в офисном здании.

"Продолжает поступать информация о новых локациях с повреждениями в районе", - Кличко.

Соломенский район: пострадал частный жилой дом.

Шевченковский район: повреждения на как минимум трех локациях. В том числе пострадало офисное здание.

По состоянию на 05:05 известно о трех погибших, среди которых один ребенок. Также известно о девяти пострадавших.

 

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Также стоит напомнить, что Украина находится под массированной атакой российских "Шахедов". Сообщалось о запусках вражеских дронов сразу с нескольких направлений.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине