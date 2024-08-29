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Масована атака дронів на Київ: ППО збила понад десяток "Шахедів", уточнено наслідки

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони було збило понад десяток ударних безпілотників типу "Шахед", які російські загарбники запустила для атаки на Київ цієї ночі. Потерпілих у столиці немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що атака дронів була масована, а повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. 

Особливість атаки та відбиття

"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00", - поінформував він. 

Очільник КМВА також розповів, що ворожі "Шахеди" заходили на столицю "хвилями та з різних напрямків".

"Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в його повідомленні.

Які наслідки

У КМВА розповіли, що внаслідок атаки дронів-камікадзе ворога у трьох районах столиці сталося падіння уламків. А саме:

  • у Голосіївському районі уламки впали на територію житлової забудови. Попередньо було пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку. 
  • у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але "без негативних наслідків". 
  • у Деснянському районі уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку вже загасили

"Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - зазначив чиновник.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росармія запустила дрони-камікадзе для ударів по території України. Через дронову атаку у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько другої ночі сирена зазвучала й у Києві через "Шахеди", в області й на підступах до столиці розпочалася робота ППО. Пізніше стало відомо про роботу ППО у столиці, де також було чути вибухи. Вранці у Києві також було чути вибух.

Представники столичної влади поінформували, що у Києві зафіксоване падіння уламків у трьох районах, обійшлося без постраждалих.

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КиївППОАтака дронів