У Києві було чути вибухи, повідомлялося про наближення "Шахеда"

У Києві у ніч проти 29 серпня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим у бік міста рухався ворожий ударний безпілотник.

Вибухи у столиці пролунали близько 04.21.

Зазначимо, що у Києві триває повітряна тривога через загрозу "Шахедної" атаки вже понад дві години. Крім того, на підступах до столиці й в області триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували близько четвертої ранку про рух ударного безпілотника противника у бік Києва.

"Київ - ударний БпЛА у напрямку міста!" - йшлося в оголошенні військових о 04.19.

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