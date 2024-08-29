У Києві було чути вибухи, повідомлялося про наближення "Шахеда"
Фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
У Києві у ніч проти 29 серпня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим у бік міста рухався ворожий ударний безпілотник.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибухи у столиці пролунали близько 04.21.
Зазначимо, що у Києві триває повітряна тривога через загрозу "Шахедної" атаки вже понад дві години. Крім того, на підступах до столиці й в області триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.
У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували близько четвертої ранку про рух ударного безпілотника противника у бік Києва.
"Київ - ударний БпЛА у напрямку міста!" - йшлося в оголошенні військових о 04.19.
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