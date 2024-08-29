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У Києві оголошена повітряна тривога через "Шахеди", в області працює ППО

Київ, Четвер 29 серпня 2024 02:09
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У Києві оголошена повітряна тривога через "Шахеди", в області працює ППО Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 29 серпня була оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожих ударних безпілотників, що були зафіксовані в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирени щодо загрози повітряної атаки залинули у столиці близько другої години ночі.

В адміністрації закликали мешканців Києва перебувати у безпечних місцях.

"Негайно прямуйте до укриття!" - йдеться в оголошенні КМВА у Telegram-каналі.

Між тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про рух БПЛА ворога у бік Бориспільського району.

У Києві оголошена повітряна тривога через &quot;Шахеди&quot;, в області працює ППО

В Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у регіоні.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.

Також в адміністрації закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші, не фіксувати та не викладати в мережі дані щодо роботи оборонців неба.

Як розповів пізніше начальник КМВА Сергій Попко, ППО також працює на підступах до столиці.

"Повітряна тривога триває! Загроза ударних БпЛА для столиці. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в публікації.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 серпня російські загарбники запустили дрони-камікадзе для ударів по території України. Ударні безпілотники противника заходили у повітряний простір країни з північного напрямку.

Через чергову "Шахедну" атаку у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Додамо, що цієї ночі у Харкові пролунала серія вибухів. Військові попереджали мешканців обласного центру та району про загрозу ворожих повітряних атак.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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