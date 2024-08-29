ua en ru
Чт, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві знову було чути вибух

Київ, Четвер 29 серпня 2024 06:21
UA EN RU
У Києві знову було чути вибух Фото: у Києві було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві рано-вранці у четвер, 29 серпня, пролунав вибух. У цей час у столиці досі триває повітряна тривога, оголошена ще вночі.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Вибух було чути у Києві близько 06.12.

Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про рух ворожих ударних безпілотників у бік Бориспільського району Київської області.

У Києві знову було чути вибух

Цей ранковий вибух пролунав після кількох вибухів раніше цієї ночі. Місцева влада повідомляла про роботу ППО у столиці через "Шахедну" атаку, та про падіння уламків збитих цілей, за оновленими даними, у трьох районах Києва - Дніпровському, Голосіївському та Деснянському.

Атака дронів на Київ і наслідки

Нагадаємо, близько другої ночі у четвер 29 серпня, у столиці була оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ударних безпілотників. Пізніше стало відомо про роботу ППО у Києві, де також було чути вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у бік столиці.

Згодом мер столиці Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації поінформували, що у місті зафіксоване падіння уламків:

  • у Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками,
  • у Голосіївському районі на територію житлової забудови,
  • у Деснянському районі на територію приватного домогосподарства, і там горить альтанка.

Інформація щодо можливих постраждалих не надходила.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух
NEWS
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський
Україна збільшує контроль у Курській області та поповнює обмінний фонд, - Зеленський
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова