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Массированная атака дронов на Киев: ПВО сбила более десятка "Шахедов", уточнены последствия

Киев, Четверг 29 августа 2024 08:08
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Массированная атака дронов на Киев: ПВО сбила более десятка "Шахедов", уточнены последствия Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты более десятка ударных беспилотников типа "Шахед", которые российские захватчики запустили для атаки на Киев этой ночью. Потерпевших в столице нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что атака дронов была массирована, а воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов.

Особенность атаки и отражения

"На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонской области и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00", - проинформировал он.

Глава КГВА также рассказал, что вражеские "Шахеды" заходили на столицу "волнами и разными направлениями".

"Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в сообщении.

Какие последствия

В КГВА рассказали, что в результате атаки дронов-камикадзе врага в трех районах столицы произошло падение обломков. А именно:

  • в Голосеевском районе обломки рухнули на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме.
  • В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но "без негативных последствий".
  • в Деснянском районе обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом здании, который уже потушили

"В целом, в Киеве информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного сведения уточняются", - отметил чиновник.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 28 августа росармия запустила дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Из-за дроновой атаки в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Около двух ночи сирена зазвучала и в Киеве из-за "Шахедов", в области и на подступах к столице началась работа ПВО. Позже стало известно о работе ПВО в столице, где также были слышны взрывы. Утром в Киеве также слышали взрыв.

Представители столичной власти проинформировали, что в Киеве зафиксировано падение обломков в трех районах, обошлось без пострадавших.

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Киев ПВО Атака дронов
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