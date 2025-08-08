Масована атака на Бучу: пошкоджено понад 50 будинків, ліквідація наслідків триває

У Бучі внаслідок нічної атаки Росії 8 серпня пошкоджено понад 50 будинків, дитячий садок та церква. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Бучі Анатолія Федорука та глави Київської ОВА Миколи Калашніка .

За словами мера міста, про пошкодження різного ступеня вже повідомили власники 52 приватних будинків.

Постраждав дитячий садок та Церква ікони Божої Матері "Почаївська" у мікрорайоні Мельники.

Усі служби працюють на місцях, допомагають мешканцям та ліквідовують наслідки удару.

За даними глави ОВА, будинки зазнали різних ступенів пошкоджень - від вибитих вікон і дверей до практично повної руйнації.

"Тут пошкоджено близько 50 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, гуртожиток, будівлю дитячого садка та 10 автомобілів. Для ліквідації наслідків з обласного резерву видаємо необхідні матеріали для ремонту та закриття пошкоджень", - повідомив він.

Фото: наслідки атаки Росії на Бучу (Facebook Анатолія Федорука та Миколи Калашніка)