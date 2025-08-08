Масована атака на Бучу: пошкоджено понад 50 будинків, ліквідація наслідків триває
У Бучі внаслідок нічної атаки Росії 8 серпня пошкоджено понад 50 будинків, дитячий садок та церква. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Бучі Анатолія Федорука та глави Київської ОВА Миколи Калашніка.
За словами мера міста, про пошкодження різного ступеня вже повідомили власники 52 приватних будинків.
Постраждав дитячий садок та Церква ікони Божої Матері "Почаївська" у мікрорайоні Мельники.
Усі служби працюють на місцях, допомагають мешканцям та ліквідовують наслідки удару.
За даними глави ОВА, будинки зазнали різних ступенів пошкоджень - від вибитих вікон і дверей до практично повної руйнації.
"Тут пошкоджено близько 50 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, гуртожиток, будівлю дитячого садка та 10 автомобілів. Для ліквідації наслідків з обласного резерву видаємо необхідні матеріали для ремонту та закриття пошкоджень", - повідомив він.
Фото: наслідки атаки Росії на Бучу (Facebook Анатолія Федорука та Миколи Калашніка)
Нічна атака на Бучу
Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники дронами атакувала Бучанський район Київської області. Через обстріл у приватному секторі спалахнули пожежі.
У Бучі внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок та приватні будинки. Йдеться про розтрощені вікна, вибиті двері, зламані паркани та уламки на підлозі. Попри масштаб руйнувань обійшлося без жертв.