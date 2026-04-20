Масова стрілянина сталась у США: восьмеро дітей загинули, мінімум 10 осіб - поранені

Стрілянина сталась після 6-ї ранку у трьох житлових будинках у місті Шривпорт. Інцидент поліція характеризувала як побутове насильство. Відомо, що деякі з жертв стрільця були його родичами.

Речник поліцейського департаменту Шривпорта Крістофер Борделон заявив, що окрім вісьмох загиблих дітей щонайменше 10 людей було поранено, але подробиць про їхній стан він не надав.

Підозрюваний у стрілянині викрав автомобіль після скоєного та загинув під час погоні з поліцейськими, які його ліквідували під час їзди. Відомо, що інцидент став останнім масовим випадком стрілянини у Сполучених Штатах.

Правоохоронці кажуть, що ім'я підозрюваного у стрільбі буде оприлюднено, як тільки департамент повідомить родини жертв.

Коментарі влади

"Це трагічна ситуація, можливо, найгірша трагічна подія, яка у нас коли-небудь була", - сказав мер Шривпорта Том Арсено.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, уродженець Шривпорта, написав у соціальних мережах, що його команда зв'язалася з місцевою поліцією щодо "жахливої ​​трагедії".

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі написав у соціальних мережах, що він та його дружина "розбиті горем через цю жахливу ситуацію та моляться за всіх постраждалих".

Не враховуючи інцидент, що стався цими вихідними в Шривпорті, Архів насильства із застосуванням вогнепальної зброї зафіксував щонайменше 119 масових стрілянин у Сполучених Штатах цього року, в результаті яких загинуло 117 людей, зокрема 79 дітей, та 458 осіб отримали поранення.