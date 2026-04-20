Массовая стрельба произошла в США: восемь детей погибли, минимум 10 человек - ранены

Стрельба произошла после 6 утра в трех жилых домах в городе Шривпорт. Инцидент полиция характеризовала как бытовое насилие. Известно, что некоторые из жертв стрелка были его родственниками.

Представитель полицейского департамента Шривпорта Кристофер Борделон заявил, что кроме восьми погибших детей по меньшей мере 10 человек были ранены, но подробностей об их состоянии он не предоставил.

Подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль после содеянного и погиб во время погони с полицейскими, которые его ликвидировали во время езды. Известно, что инцидент стал последним массовым случаем стрельбы в Соединенных Штатах.

Правоохранители говорят, что имя подозреваемого в стрельбе будет обнародовано, как только департамент сообщит семьи жертв.

Комментарии властей

"Это трагическая ситуация, возможно, худшее трагическое событие, которое у нас когда-либо было", - сказал мэр Шривпорта Том Арсено.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, уроженец Шривпорта, написал в социальных сетях, что его команда связалась с местной полицией по поводу "ужасной трагедии".

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри написал в социальных сетях, что он и его жена "разбиты горем из-за этой ужасной ситуации и молятся за всех пострадавших".

Не считая инцидент, произошедший в эти выходные в Шривпорте, Архив насилия с применением огнестрельного оружия зафиксировал по меньшей мере 119 массовых стрельб в Соединенных Штатах в этом году, в результате которых погибли 117 человек, в том числе 79 детей, и 458 человек получили ранения.