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У Португалії сталась масова стрілянина : є жертви

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Португалія, Понеділок 01 травня 2023 03:13
У Португалії сталась масова стрілянина : є жертви Фото: у Португалія сталася масова стрілянина (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В місті Сетубал у Португалії чоловік застрелив трьох людей, а потім покінчив з собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Близько 8-ї години ранку за 50 км на південь від столиці Лісабона в місті Сетубал відбулася стрілянина. Повідомляється, що між чоловіками виник конфлікт, який пов'язаний із розведенням спортивних голубів та розподілом землі на полі.

Комісар поліції міста Сетубал Андрея Гонсалвес описав інцидент, як "ізольовану ситуацію". Повідомляється, що чоловіки тривалий час розводили птахів на голубниках, немаючи на це дозволу місцевої влади.

66-річний підозрюваний покінчив життя самогубством, коли на місце події прибули співробітники поліції. На місці було створено периметр безпеки, а справу передано судовій поліції, яка проводитиме розслідування.

Раніше ми писали, Португалія передасть Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Нагадаємо, в Техасі сталася стрілянина на вечірці після випускного балу, дев'ять підлітків отримали поранення.

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