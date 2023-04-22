Португалія передасть Україні п'ять бронемашин

Португалія передасть Україні п'ять аварійно-рятувальних та медичних бронемашин.

Про це заявила міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас, передає РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Відповідне рішення було прийняте в рамках зустрічі в форматі "Рамштайн". "Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин - три типу M113 і дві типу M577", - написала вона.