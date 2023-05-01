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В Португалии произошла массовая стрельба: есть жертвы

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Португалия, Понедельник 01 мая 2023 03:13
В Португалии произошла массовая стрельба: есть жертвы Фото: в Португалии произошла массовая стрельба (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В городе Сетубал в Португалии мужчина застрелил трех человек, а затем покончил с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Около 8 часов утра в 50 км к югу от столицы Лиссабона в городе Сетубал произошла стрельба. Сообщается, что между мужчинами возник конфликт, связанный с разведением спортивных голубей и распределением земли на поле.

Комиссар полиции города Сетубал Андрея Гонсалвес описал инцидент как "изолированную ситуацию". Сообщается, что мужчины долго разводили птиц на голубятнях, не имея на это разрешения местных властей.

66-летний подозреваемый покончил жизнь самоубийством, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции. На месте был создан периметр безопасности, а дело передано судебной полиции, которая будет проводить расследование.

Ранее мы писали, что Португалия передаст Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Напомним, в Техасе произошла стрельба на вечеринке после выпускного бала, девять подростков получили ранения.

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