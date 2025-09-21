У Києві сталася масова бійка: дев'ятьох учасників затримали
У Києві сталася нічна масована бійка у суботу, 20 вересня. Правоохоронці затримали дев'ятьох учасників сутички.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку. Бійка відбулася на вулиці після закриття розважального закладу у Солом'янському районі столиці.
Поліцейські припинили сутичку та доставили девʼятьох учасників конфлікту до територіального підрозділу.
Поліція встановлює інших учасників бійки. Також правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації цього інциденту.
Нагадаємо, у червні у центрі Чернівців біля Свято-Духівського кафедрального собору сталася бійка. Внаслідок сутички постраждали поліцейські.
Також днями поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу, в результаті чого дві особи загинули..