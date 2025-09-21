ua en ru
У Києві сталася масова бійка: дев'ятьох учасників затримали

Київ, Неділя 21 вересня 2025 09:30
У Києві сталася масова бійка: дев'ятьох учасників затримали Фото: у Києві сталася масова бійка (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві сталася нічна масована бійка у суботу, 20 вересня. Правоохоронці затримали дев'ятьох учасників сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Вчора близько 22:40 між двома компаніями спалахнула суперечка, яка переросла у сутичку. Бійка відбулася на вулиці після закриття розважального закладу у Солом'янському районі столиці.

Поліцейські припинили сутичку та доставили девʼятьох учасників конфлікту до територіального підрозділу.

Поліція встановлює інших учасників бійки. Також правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації цього інциденту.

Нагадаємо, у червні у центрі Чернівців біля Свято-Духівського кафедрального собору сталася бійка. Внаслідок сутички постраждали поліцейські.

Також днями поблизу Львова сталась стрілянина у приміщенні автосервісу, в результаті чого дві особи загинули..

