Масова бійка на турецькій виборчій дільниці в Нідерландах: є постраждалі

Фото: масова бійка на турецькій виборчій дільниці в Амстердамі (GettyImages)

В Амстердамі, поблизу турецької виборчої дільниці сталася масова бійка за участі близько 300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.