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Масова бійка на турецькій виборчій дільниці в Нідерландах: є постраждалі

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Вівторок 09 травня 2023 01:52
Масова бійка на турецькій виборчій дільниці в Нідерландах: є постраждалі Фото: масова бійка на турецькій виборчій дільниці в Амстердамі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Амстердамі, поблизу турецької виборчої дільниці сталася масова бійка за участі близько 300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

На виборчій дільниці в Амстердамі, де відбувалося голосування на виборах президента й парламенту Туреччини під час підрахунку голосів виникла сутичка між прихильниками різних політичних партій у результаті якої постраждали щонайменше двоє осіб.

Зазначається, що учасників сутички вдалося вгамувати за допомогою великої кількості правоохоронців.

Раніше ми писали, в Туреччині оцінили ймовірність другого туру виборів президента, вона становить менш як 50%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

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