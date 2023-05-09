Масова бійка на турецькій виборчій дільниці в Нідерландах: є постраждалі
В Амстердамі, поблизу турецької виборчої дільниці сталася масова бійка за участі близько 300 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
На виборчій дільниці в Амстердамі, де відбувалося голосування на виборах президента й парламенту Туреччини під час підрахунку голосів виникла сутичка між прихильниками різних політичних партій у результаті якої постраждали щонайменше двоє осіб.
Зазначається, що учасників сутички вдалося вгамувати за допомогою великої кількості правоохоронців.
Раніше ми писали, в Туреччині оцінили ймовірність другого туру виборів президента, вона становить менш як 50%.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.