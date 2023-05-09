Массовая драка на турецком избирательном участке в Нидерландах: есть пострадавшие
В Амстердаме, вблизи турецкого избирательного участка, произошла массовая драка с участием около 300 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
На избирательном участке в Амстердаме, где проходило голосование на выборах президента и парламента Турции при подсчете голосов возникла стычка между сторонниками разных политических партий, в результате которой пострадали по меньшей мере два человека.
Отмечается, что участников столкновения удалось унять с помощью большого количества правоохранителей.
Ранее мы писали, в Турции оценили вероятность второго тура выборов президента, она составляет менее 50%.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.
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