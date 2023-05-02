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У Туреччині оцінили ймовірність другого туру виборів президента

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Туреччина, Вівторок 02 травня 2023 10:18
У Туреччині оцінили ймовірність другого туру виборів президента Фото: у Туреччині оцінили ймовірність другого туру виборів президента (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Імовірність того, що вибори в Туреччині завершаться в першому турі, становить менш як 50%, голоси Реджепа Тайїпа Ердогана та його основного конкурента, єдиного кандидата від опозиції Кемаля Киличдароглу близькі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

"У той час, як 51,4% респондентів під час опитування віддали свої голоси Ердогану 48,6% опитаних, підтримка Киличдароглу, становить 48,6 відсотка. Таким чином, Ердоган, схоже, наближається до результату, який він виграв на виборах у 2018 році", - пише видання.

В опитуванні, проведеному компанією Optimar прийняли близько 3 тисяч осіб у період з 25 по 28 квітня.

При цьому, згідно зі статистикою, як говориться в статті, Ердоган, якому вдалося набрати понад 48 відсотків голосів за два тижні до виборів, може збільшити свої показники на 2%, необхідні для першого туру.

"Їхні голоси не зменшуються, вони збільшуються. Це може дозволити Ердогану взяти гору в першому раунді", - додають автори.

При цьому Киличдароглу, з іншого боку, схоже, не може дозволити собі підвищення показника на 6%, "навіть попри те, що він наближається до 45%-ї відмітки".

Як повідомлялось, турецький опозиціонер Кемаль Киличдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Тайїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня.

При цьому чинний президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після виборів може втратити більшість у парламенті.

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