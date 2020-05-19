Масочный режим и полицейский контроль: как будет происходить перевозка пассажиров в Киеве

Киев готовится возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будут полиция и муниципальная охрана.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

По его словам, и коммунальный наземный общественный транспорт, и частный общественный транспорт смогут перевозить одновременно не более половины от количества пассажиров, на которое он рассчитан.

"Контролировать соблюдение этих правил должна полиция. Помогать правоохранителям будет муниципальная охрана. Водители и кондукторы обязаны носить маску или респиратор, перчатки. В масках должны быть и пассажиры. А также - не пренебрегать перчатками", - отметил Кличко.

Перед выходом на маршрут все сотрудники компании-перевозчика обязаны пройти температурный скрининг. Кличко подчеркнул, что лица с температурой выше 37,2 градуса или с симптомами ОРВИ не должны допускаться к работе.

Он также сообщил, что Киев уже постепенно увеличивает количество маршрутов и транспорта на них.

"Сегодня начали работать еще три маршрута: от станции метро "Святошин" до жилого массива Западный (с. Чайки), от улицы Митрополита Шептицкого на улицу Чавдар и с Бортничей - до метро "Харьковская", - рассказал Кличко, добавив, что в последующие дни число маршрутов будет увеличиваться.

Ранее Кличко сообщил, что Киев не планирует повышать стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте. Городской голова пообещал, что обратится в Антимонопольный комитет, если перевозчики решат по другому.

Вчера мэр Киева обнародовал очередной этап смягчения карантина. По словам Кличко, 22 мая в столице откроются промышленные рынки, крупные магазины и фитнес-центры.