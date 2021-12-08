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Масочный режим и COVID-пропуска: в Англии вводят "план Б", чтобы сдержать новый штамм

Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня в Англии начали действовать более жесткие карантинные ограничения. В стране пытаются замедлить распространение нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые меры могут ударить по ресторанному бизнесу в стране и по экономике Англии в целом.

"Хотя картина может улучшиться, и я искренне надеюсь, что это произойдет, мы знаем, что безжалостная логика экспоненциального роста может привести к значительному увеличению госпитализаций и, увы, смертей", - заявил Джонсон во время пресс-конференции.

Что предусматривает "план Б", который объявили в Англии

  • возврат масочного режима в общественных транспортах, магазинах и общественных местах;
  • рекомендации по дистанционной работе;
  • COVID-пропуск стал обязательным для посещения ночных клубов и мест с большим скоплением людей.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также установили собственные и более жесткие ограничения.

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