Масочный режим и COVID-пропуска: в Англии вводят "план Б", чтобы сдержать новый штамм

С сегодняшнего дня в Англии начали действовать более жесткие карантинные ограничения. В стране пытаются замедлить распространение нового штамма "Омикрон".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новые меры могут ударить по ресторанному бизнесу в стране и по экономике Англии в целом.
"Хотя картина может улучшиться, и я искренне надеюсь, что это произойдет, мы знаем, что безжалостная логика экспоненциального роста может привести к значительному увеличению госпитализаций и, увы, смертей", - заявил Джонсон во время пресс-конференции.
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также установили собственные и более жесткие ограничения.