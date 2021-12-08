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Масковий режим та COVID-перепустки: в Англії запроваджують "план Б", щоб стримати новий штам

Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні в Анлії почали діяти більш жорсткі карантинні обмеження. В країні намагаються уповільнити поширення нового штаму "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові заходи можуть вдарити по ресторанному бізнесу в країні й по економіці Англії загалом.

"Хоча картина може покращитись, і я щиро сподіваюся, що це станеться, ми знаємо, що безжальна логіка експоненційного зростання може призвести до значного збільшення госпіталізацій та, на жаль, смертей", - заявив Джонсон під час пресконференції.

Що передбачає "план Б", який оголосили в Англії

  • повернення маскового режиму у громадських транспортах, магазинах й громадських місцях;
  • рекомендації з дистанційної роботи;
  • COVID-перепустка стала обов’язковою для відвідування нічних клубів та місць з великим скупченням людей.

Шотландія, Уельс й Північна Ірландія також встановили власні та жорсткіші обмеження.

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