Маскуються під офіційний чат-бот Monobank. Українців попередили про нову шахрайську схему

За даними відомства, користувачам почали приходити повідомлення у Telegram нібито від Monobank про встановлені обмеження на "банці накопичення". Також у повідомленні зазначається, що для скасування цих обмежень клієнти мають відповісти на дзвінок від співробітників банку.

Однак такі повідомлення є шахрайськими і тому у жодному разі не брати слухавку та не передавати свої дані третім особам.

"Маскуючись під офіційний чат-бот банку, шахраї намагаються отримати дані клієнтів для подальших незаконних дій з метою заволодіння коштами", - сказано у повідомленні.

Варто також нагадати, що офіційний чат-бот Monobank верифікований месенджером Telegram та не використовує жодних емодзі.

Хакерські атаки на Monobank

Нагадаємо, 19 січня у застосунку Monobank стався масштабний збій. Застосунок нестабільно працював і видавав помилку під час входу або під час здійснення операцій.

Згодом співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що хакери вчинили потужну атаку на банк. Як він пояснив, хакери атакували безперервно.

Крім того, проблеми у роботі Monobank спостерігалися 3 березня. Тоді стався технічний збій.

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