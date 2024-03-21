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Маскируются под чат-бот Monobank. Украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новых мошеннических сообщениях от Monobank (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы начали получать сообщения в Telegram как от Monobank. Однако оказалось, что это новый способ мошенничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции.

По данным ведомства, пользователям начали приходить сообщения в Telegram якобы от Monobank об установленных ограничениях на "банке накопления". Также в сообщении отмечается, что для отмены этих ограничений клиенты ответят на звонок от сотрудников банка.

Однако такие сообщения мошеннические и поэтому ни в коем случае не брать трубку и не передавать свои данные третьим лицам.

"Массируясь под официальный чат-бот банка, мошенники пытаются получить данные клиентов для дальнейших незаконных действий с целью завладения средствами", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что официальный чат-бот Monobank верифицирован мессенджером Telegram и не использует никаких эмодзи.

Хакерские атаки на Monobank

Напомним, 19 января в приложении Monobank произошел масштабный сбой. Приложение нестабильно работало и выдавало ошибку во время входа или во время совершения операций.

Впоследствии соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк. Как он объяснил, хакеры атаковали непрерывно.

Кроме того, проблемы в работе Monobank были 3 марта. Тогда произошел технический сбой.

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