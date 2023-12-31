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Маскировка не помогла. ВСУ с помощью дрона уничтожили оккупантов (видео)

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 19:41
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Маскировка не помогла. ВСУ с помощью дрона уничтожили оккупантов (видео) Фото: ВСУ уничтожают врага (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Под Авдеевкой военные Вооруженных сил Украины с помощью дрона ликвидировали российскую технику с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду.

Несмотря на то, что россияне замаскировали свою технику, дрон украинских военных все равно поразил цель.

"Воины 47 отдельной механизированной бригады отправляют врага в ад. И когда те российские недостатки наконец-то поймут, что от наших львов не спрятаться? Авдеевское направление", - сообщили военные.

Обстрелы Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области и убили четырех человек.

Также 22 декабря россияне ударили по населённым пунктам Донецкой области. В результате погиб один человек.

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Авдеевка Война России против Украины
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