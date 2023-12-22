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РФ авіабомбами та артилерією вдарила по Донецькій області: є загиблий і поранені

Донецька область, П'ятниця 22 грудня 2023 17:30
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РФ авіабомбами та артилерією вдарила по Донецькій області: є загиблий і поранені Архівне фото: РФ авіабомбами та артилерією вдарила по Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 22 грудня, вдарила по населених пунктах Донецької області. Унаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Удар по Торецьку

"Уже другий день поспіль окупаційні війська продовжують обстрілювати Торецьк. Сьогодні о 13:10 армія росіян здійснила авіаобстріл житлових кварталів, ймовірно, з використанням КАБ-500", - йдеться в повідомленні.

Жінка 54 років та троє 60-річних містян, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення. Серед постраждалих - подружня пара.

Обстріл Курахового

Також ворог завдав артилерійських ударів по Кураховому та селу Антонівці Покровського району, внаслідок чого дістали поранень 48 та 86-річні чоловіки. Їм надано медичну допомогу.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Крім того, загарбники скинули авіабомбу на село Катеринівку Краматорського району. Від влучання засобу ураження на подвір'ї приватного домоволодіння загинув чоловік 72 років.

Розпочато розслідування

Вибухами пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобіль та адмінбудівлю.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Учора РФ скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще шестеро дістали поранення.

Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по одній з шахт підприємства "Торецьквугілля" у Донецькій області.

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Російська Федерація Донецька область Торецк Курахово Війна в Україні
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