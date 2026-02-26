UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Маскування не допомогло. У Києві затримали осквернителя меморіалу загиблим воїнам

Фото: у Києві затримали чоловіка, який знущався з меморіалу на Майдані (t.me/gunpKyiv)
Автор: Іван Носальський

Поліція Києва знайшла і затримала чоловіка, який знущався з меморіалу загиблим захисникам на Майдані. Правопорушник збрив вуса, щоб його не впізнали, але це не допомогло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

Читайте також: У Києві невідомі побили військового в інвалідному візку: що заявили в поліції

Скандальне відео

Днями в мережі з'явилося відео, на якому чоловік голосно сміявся над меморіалом загиблим воїнам на Майдані Незалежності.

 

"Вася! Це центр міста. Що ти понавтикав тут усяких прапорців?... Давай прибирай усе - люди тут відпочивають", - говорив він.

Затримання порушника

Уже сьогодні, 26 лютого, чоловіка затримали правоохоронці в Києві.

Як зазначили в поліції, правопорушник зрозумів, що він "прославився на всю країну" своєю ганебною поведінкою. Тому, щоб його не впізнали люди, він збрив вуса.

"Встановлено, що автор повідомлення - 37-річний киянин, який перебуває в СЗЧ", - йдеться в повідомленні поліції.

Мотиви свого вчинку осквернитель пояснити не зміг.

Напад на військового

Нагадаємо, у січні стало відомо про скандальний випадок нападу на 59-річного військовослужбовця, який стався в Голосіївському районі Києва, куди чоловік приїхав у відпустку.

За даними слідства, потерпілий звернувся до двох перехожих із проханням підказати дорогу до метро, після чого ті наздогнали його, збили з ніг і жорстоко побили.

Зловмисники відібрали у військового рюкзак з особистими речами, документами, телефонами та грошима на суму близько 8 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніПоліцейські