Маскування не допомогло. У Києві затримали осквернителя меморіалу загиблим воїнам

Скандальне відео

Днями в мережі з'явилося відео, на якому чоловік голосно сміявся над меморіалом загиблим воїнам на Майдані Незалежності.

"Вася! Це центр міста. Що ти понавтикав тут усяких прапорців?... Давай прибирай усе - люди тут відпочивають", - говорив він.

Затримання порушника

Уже сьогодні, 26 лютого, чоловіка затримали правоохоронці в Києві.

Як зазначили в поліції, правопорушник зрозумів, що він "прославився на всю країну" своєю ганебною поведінкою. Тому, щоб його не впізнали люди, він збрив вуса.

"Встановлено, що автор повідомлення - 37-річний киянин, який перебуває в СЗЧ", - йдеться в повідомленні поліції.

Мотиви свого вчинку осквернитель пояснити не зміг.